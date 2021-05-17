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Эксперт назвал способы защититься от звонящих от имени МВД телефонных мошенников

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Согласно российским законам практически невозможно привлечение к уголовной ответственности телефонных мошенников, заявил в понедельник, 17 мая, директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников.

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Он отметил, что телефонные мошенники активизировались более года назад, что связано с введенными ограничениями из-за коронавируса, в результате чего они были вынуждены отказаться от традиционных форм преступной деятельности и освоить современные информационные технологии и IP-телефонию, позволяющую изменять голос и номер абонента на входящем звонке.

«Преступники используют различные базы данных абонентов, обобщают их, пытаясь выяснить как можно больше личной информации о гражданине, которого выбрали в качестве объекта преступления. Юридическая квалификация таких действий расценивается как мошенничество на доверии и влечет наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Основная сложность для правоохранителей заключается в том, что мошенники ведут свою деятельность с территории сопредельных государств, таких как Украина, Болгария Литва и Эстония», — сказал Иванников в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что остается только блокировать телефоны, проявлять бдительность и не разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, а тем более не сообщать им свой ПИН-код и номер карты.

Ранее в понедельник в «Лаборатории Касперского» предупредили, что в России участились звонки мошенников банковским клиентам под видом представителей правоохранительных органов, государственных структур, а также финансовых регуляторов.

16 мая бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал, с помощью каких приемов можно заставить злоумышленников раскрыть себя. По его словам, сначала надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета звонящего. После этого обычно мошенники сворачивают разговор, добавил он. Кроме того, можно попросить мошенника прислать официальную повестку.

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