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Kia представила новый седан K900

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В Южной Корее впервые представлен новый седан K9, который на ряде других рынков, в том числе в России, продается под названием К900. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 17 мая в редакцию «Известий».

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От предшественника седан можно отличить благодаря измененной передней оптике с Т-образными элементами диодных дневных ходовых огней, увеличенной решетке радиатора, а также по новому логотипу Kia на капоте.

В задней части появились иные фонари. Место для крепления номерного знака перенесли с крышки багажника на бампер. Кроме того, модель получила 19-дюймовые оригинальные легкосплавные диски. Более подробная информация о модели K9 будет представлена позднее.

30 марта стало известно, что Kia выпустила новый электромобиль EV6 с запасом хода 500 км. Автомобиль будет производиться в Южной Корее. Он поступит в продажу на ряде рынков во втором полугодии 2021 года.

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