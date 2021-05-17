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Германия разрешила продолжить строительство «Северного потока — 2»

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Оператор проекта «Северный поток —2» получил разрешение на возобновление строительства трубопровода в германской исключительной экономической зоне на отрезке в два километра. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает пресс-служба федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) .

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Действующее до этого разрешение на реализацию проекта была приостановлена из-за исков природоохранных организаций.

В BSH рассмотрели имеющиеся документы и запрос компании-застройщика и приняли решение воспользоваться поправкой BSH от 14 января 2021 года, которая разрешает строительство с применением корабля-трубоукладчика с якорным позиционированием.

В ведомстве уточнили, что с конца мая вступит в силу другое разрешение на строительство, которое пока не было оспорено.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель выступила за скорейшее завершение проекта строительства газопровода «Северный поток – 2», уточнив, что власти Германии поддержат строительство газопровода без внимания на санкции со стороны США. Согласно информации, предоставленной министерством экономики страны, ФРГ испытывает острую необходимость в газе.

4 мая глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства газопровода «Северный поток – 2» из-за иска экологов из природоохранной неправительственной организации (NABU). Однако политик не исключил, что рассмотрение жалобы повлечет за собой замедление темпов реализации проекта.

В свою очередь в BSH в тот же день сообщили, что строительство «Северного потока — 2» может продолжиться в конце мая.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние уже не раз вводили санкции против проекта.

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