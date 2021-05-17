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В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о туристических автомотомаршрутах

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18 мая в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная старту I Всероссийского конкурса по созданию межрегиональных и региональных автомотомаршрутов.

В пресс-конференции примут участие:

  • Любовь Солдаткина, руководитель проекта ОНФ «Россия здесь»;
  • Владимир Афонский, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству; федеральный координатор проекта «Безопасные дороги»;
  • Сергей Лобарев, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, координатор экспертного совета проекта ОНФ «Россия здесь»;
  • Сергей Груздь, председатель правления ассоциации по безопасности объектов туристской индустрии «Безопасность туризма»;
  • Елена Сургуладзе, руководитель межрегионального координационного центра проекта «Узоры городов России»;
  • Андрей Иванов, лидер движения «АвтоМотоРоссия».

Цель проекта ОНФ «Россия здесь» — создать условия поддержки местных общественных инициатив по реализации региональных (межрегиональных) безопасных автомотомаршрутов. В рамках конкурса участникам будет предложено сформировать пути следования туристов, включающих посещение различных исторических мест и культурных объектов. В дальнейшем предложенные участниками конкурса маршруты будут использованы для формирования народного стандарта брендового автомотомаршрута.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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