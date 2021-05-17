Армия Израиля ликвидировала одного из командиров «Исламского джихада Палестины»

Армия обороны Израиля ликвидировала командира северного подразделения подразделения террористической организации «Исламский джихад Палестины» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России) Абу Харбида. Об этом военные сообщили 17 мая на своем сайте.

«Абу Харбид был командиром организации более 15 лет и несет ответственность за ряд противотанковых атак, в том числе в первый день операции, в результате которой было ранено гражданское лицо», — отметили израильские военные.

Удар был нанесен с истребителя ВВС Израиля. Армия Израиля показала кадры удара по зданию, где находился боевик.

Как добавили военные, сирены воздушной тревоги, предупреждающие о новых ракетных ударах из сектора Газа, звучат в крупном городе Беэр-Шева на юге Израиля. Ранее в этот день палестинские радикалы вновь выпустили ракеты по городу Ашкелон.

По данным ВС Израиля, с 10 мая из сектора Газа было выпущено 3150 ракет, из которых около 460 упали в самом анклаве. При этом военные уточнили, что ПВО «Железный купол» перехватывает порядка 90% снарядов.

Ранее в этот же день сообщалось, что армия Израиля атаковала систему тоннелей правящего в секторе Газа исламистского движения ХАМАС, поражено 15 км подземных сооружений на севере анклава. Кроме того, ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли удары по девяти домам высокопоставленных командиров ХАМАС.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибло свыше 200 палестинцев, пострадало более 1,2 тыс. человек.