Стратегию развития Челябинска планируется принять в июне

Стратегию развития Челябинска, которая в разработке с прошлого года, намерены принять в июне. Об этом заявил спикер гордумы Андрей Шмидт. 15 июня документ обсудят с представителями общественности.

Шмидт отметил, что депутаты уже получили проект генплана областного центра, передает kursdela.biz. Его должны были принять к прошлому году, так как тогда подходил у концу срок действия предыдущего документа. Однако созданный московским институтом «Гипрогор» проект подвергся критике как со стороны горожан, так и со стороны специалистов. Документ пришлось корректировать. Генплан Челябинска внесли в гордуму лишь в мае 2021 года.

Новый мост через реку Миасс построят в Челябинске. Соответствующие планы озвучила ранее мэр города Наталья Котова в рамках отчета перед депутатами гордумы. Предполагается, что мост соединит улицы Энгельса и Краснознаменную. Работы по строительству будут вестись в рамках благоустройства набережной Миасса.