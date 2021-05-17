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Песков заявил об опасности израильско-палестинского конфликта для РФ

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В случае разрастания палестино-израильский конфликт будет представлять опасность для России, так как Ближневосточный регион является смежным со страной. Об этом во время общения с журналистами 17 мая завил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Огромный дефицит взаимного доверия и застарелый потенциал региональных конфликтов, конечно, не способствует стабилизации региона. Но очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия по линии квартета (…) с тем, чтобы прекратить этот обмен ударами», — добавил Песков.

Он также отметил, что контактов президента РФ Владимира Путина с лидерами Израиля и Палестины в последние дни не было, но они при необходимости могут быть организованы. Песков добавил, что российская сторона обеспокоена ударами израильских ВВС по зданию в секторе Газа, где находились офисы ведущих мировых СМИ.

14 мая президент России Владимир Путин заявил, что обострившийся палестино-израильский конфликт затрагивает интересы безопасности РФ. При этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев указал, что российская сторона предпринимает усилия на всех уровнях по урегулированию палестино-израильского конфликта.

12 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы главы государств обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме. При этом стороны отметили свою принципиальную позицию, которая заключается в поддержке двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм. Также лидеры РФ и Турции подчеркнули особую роль «квартета» международных посредников (ЕС, ООН, Россия и США) в содействии переговорному процессу.

По данным на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, ранены сотни граждан, около 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли свыше 200 палестинцев, пострадали более 1,2 тыс. человек.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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