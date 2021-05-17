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Парашютист разбился под Ульяновском

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СУ СКР по Ульяновской области начало доследственную проверку по факту трагедии в Заволжском районе Ульяновска. 14 мая там разбился парашютист.

Как пишет ulpravda.ru, в тот день спасатели Росавиации проводили плановые учения. В частности, отрабатывалось десантирование с вертолета с высоты 900 м. У одного спасателя не раскрылся парашют.

В свою очередь старший помощник руководителя СУ СКР по области Евгений Словцов рассказал агентству, что тело мужчины 1979 года рождения с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено рядом с поселком Дружба в Заволжском районе.

Проводится проверка по факту случившегося, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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