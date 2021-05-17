Ограничение на посещение лесов ввели в Липецкой области

Жителям Липецкой области запретили посещать лесные территории. Ограничение будет действовать до 4 июня.

Постановление подписал глава администрации Липецкой области. В управлении лесного хозяйства уточнили, что ограничение необходимо для обеспечения пожарной безопасности в лесах. В регионе установилась жаркая и сухая погода, в связи с чем растет риск природных возгораний. Об этом сообщает GOROD48.

В случае нарушения правил пожарной безопасности в лесах штраф для физических лиц составляет до 5 тыс. рублей, для должностных — до 40 тыс. рублей, для юридических — до 500 тыс. рублей.

Сутками ранее о ликвидации крупнейшего пожара сообщили в Тюменской области. Огонь распространился на площади 44 тыс. га.