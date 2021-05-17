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Минпросвещения отметило необходимость тревожных кнопок в детских лагерях

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Тревожные кнопки должны быть установлены во всех детских лагерях, сообщается 17 мая в официальном Telegram-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

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«Осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырех раз в день», — отметили в ведомстве. Кроме того, детские лагеря всех категорий должны иметь пропускной режим, а также схему эвакуации и план действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб», — говорится в постановлении, опубликованном в этот же день на сайте правительства.

Как уточняется в новых антитеррористических требованиях к местам по организации отдыха и оздоровления детей, все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой категории разработают свой комплекс мер.

«Организациям из четвертой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС», — говорится в документе. Если лагерь отнесут к третьей категории, то к списку прибавят системы видеонаблюдения, сигнализации и металлоискатели.

Лагеря из второй категории оборудуют контрольно-пропускными пунктами.

Для организаций из первой категории предусмотрят особую систему охраны. «За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск Национальной гвардии или ведомственной охраны». — уточнили в правительстве.

Распределением лагерей по категориям займутся специальные комиссии.

«Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками Национальной гвардии (например, «Артек»), а также на лагеря, организованные школами во время каникул», — отмечается в постановлении. Требования не коснутся турслетов, спортивных соревнований и сборов длительностью до семи дней.

Ранее в понедельник правительство России утвердило требования к антитеррористической защищенности детских лагерей. Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, вне зависимости от того, где именно расположена организация, требования должны будут соблюдаться в полном объеме.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175. В результате стрельбы погибли семеро детей и два преподавателя, 30 пострадали, среди них также несовершеннолетние.

Галявиева задержали сотрудники ФСБ, он был арестован на два месяца. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России Владимир Путин 13 мая назвал произошедшее страшной бедой и варварским преступлением. Он заверил, что пострадавшие получат всю необходимую помощь, и призвал власти Татарстана взглянуть пошире на возможности оказать поддержку семьям погибших и потерпевших.

Также глава государства поручил российским властям внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности учебных заведений.

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