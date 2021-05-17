Вандалы осквернили в Калуге мемориал погибшим воинам

В Калуге на Московской площади вандалы осквернили мемориал воинам Красной армии. Они нарисовали фашистскую символику на танке Т-34 и закрасили фамилию Сталина и красные звезды.

Факт вандализма прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша. На своей странице в соцсети он назвал произошедшее «отвратительным, не имеющим объяснения и оправдания». Он отметил, что на месте происшествия работает полиция, виновные обязательно будут найдены и наказаны, пишет газета «Весть».

8 мая сообщалось, что в Туапсе на горе Семашко вандалы разрушили памятник Комсомольской стойкости. Разбиты памятные таблички мемориала, который был установлен в честь Туапсинской оборонительной операции 1942 года.