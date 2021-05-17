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Названы самые закредитованные сферы занятости в России

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За последние полгода сильнее всего долговая нагрузка выросла у самозанятых россиян — на 3,5%, а наибольшее ее сокращение отмечено у работников СМИ — на 0,6%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), результаты которого поступили в «Известия» в понедельник, 17 мая.

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Бюро проанализировало информацию от 4 тыс. российских кредиторов — банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

Самый высокий рост показателя долговой нагрузки (ПДН) за этот период также зафиксировали у работников охранных структура — 0,8% и сферы образования — 0,6%.

В некоторых отраслях этот показатель снизился, в том числе у сотрудников сферы продаж — на 0,4%, туризма и гостиничного бизнеса — на 0,3%.

Что касается кадрового состава предприятий и организаций, меньше всего на выплаты по кредитам из своего дохода тратят представители топ-менеджмента — 14,5% и мидл-менеджмента — 19,6%. Самый большой ПДН наблюдается у административно-хозяйственного персонала (31,5%) и представителей рабочих специальностей (30,5%). У инженерно-технического персонала предприятий и организаций показатель долговой нагрузки находится на уровне 23,4%.

В апреле этого года наибольший ПДН в отраслевой структуре отмечался у сотрудников охранных предприятий (36,5%), фармацевтики и медицины (33,6%) и социальной сферы (33,1%). В отраслевой структуре занятости самая маленькая долговая нагрузка у сотрудников сфер «Информационные технологии» (13,9%), «Телекоммуникации и связь» (16,5%) и «Маркетинг, реклама и PR» (19,8%).

Как сообщало НБКИ 12 апреля, за минувшие шесть месяцев показатель долговой нагрузки в целом по России вырос на 0,52% — до 25,63%. На 1 октября 2020 года он составлял 25,11%.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин отметил, что небольшое увеличение ПДН за последние полгода произошло на фоне активной реструктуризации банками проблемных кредитов граждан. Он указал на консервативную политику финансовых организаций, которая привела к «существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок граждан».

Чтобы выплаты по кредитам были по возможности комфортными, эксперт посоветовал гражданам поддерживать ПДН на уровне не более 30% и регулярно следить за значением своего персонального кредитного рейтинга.

В апреле в НБК сообщили, что в начале текущего года кредитное здоровье российских заемщиков продолжило улучшаться. В первом квартале его индекс вырос на 1% — до 98% — по сравнению с последним кварталом прошлого года, когда этот показатель составлял 97%. В целом за минувший год индекс укрепился: по сравнению с первым кварталом 2020-го его рост составил 3%.

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