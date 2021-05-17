Специалисты дали объяснение возросшей активности змей в Крыму

Специалисты объяснили, с чем связана повышенная активность змей на территории Крыма. Это связано с выходом рептилий из зимовки и началом брачного сезона.

Как рассказал ИА «Крыминформ» доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Леонов, наступает такое время, когда змеи собираются в скопления, выясняют, кто круче и кому достанется самка.

Чаще всего во дворы частных домов заползают полозы и ужи. Степные гадюки редко появляются во дворах, отметил эксперт.

Ядовитая змея достигает в длину 73 см. Сверху она буровато-серая с темно-коричневой или черной зигзагообразной полосой вдоль спины. Длина ужа — от 1 до 2,5 м. Его легко отличить от других змей благодаря «желтым ушам» — ярко выраженным отметинам на ушах.

11 мая сообщалось о том, что жителя Алтайского края госпитализировали после укуса гадюки.