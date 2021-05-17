Утечка дизельного топлива произошла в Красноярском крае

В Красноярском крае произошла утечка дизельного топлива на территории Таймырской топливной компании (дочерней компании «Норникель»). Об этом в понедельник, 17 мая, REGNUM сообщили в краевом ГУ МЧС России.

В ведомстве отметили, что речь идет о «капельном истечении» топлива из емкости № 99 объемом 20 тыс. куб. м. На момент сообщения об инциденте произошел разлив дизельного топлива в обвалование объемом порядка 200 л. Площадь разлива составила 30 кв. м. По словам представителей компании, утечка не нанесет ущерб окружающей среде, пишет сайт 360tv.ru. Кроме того, протечка локализована. «Норникель» сообщил о произошедшем всем необходимым ведомствам.

Отмечается, что резервуар с топливом установлен на сваях, капельное истечение проходит под его дном. Специалисты установили желоб для сбора истекающего топлива, место разлива обработали сорбентом.

В «Норникеле» заявили, что в целях минимизации рисков было принято решение перекачать топливо из поврежденного резервуара в резервные емкости, пишет RT. На объекте в постоянном режиме дежурит газоспасательная служба, пишет НСН.

В Росприроднадзоре рассказали, что причиной разлива топлива стала коррозия.

Как пишет РЕН ТВ, прокуратура Красноярского края начала проверку по факту произошедшего на предмет соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды. На место выехал прокурор Таймырского района. К проверке привлекли специалистов Ростехнадзора и Росприроднадзора.

29 мая 2020 года произошла авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК, структуре «Норникеля») в Норильске. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилась почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Осенью того же года региональное подразделение Росприроднадзора подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего. Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде.

В марте 2021 года Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила штраф в размере 146,2 млрд рублей за возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

10 марта президент России Владимир Путин поручил направить средства штрафа «Норникеля» на благо Красноярского края.