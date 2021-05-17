Псков примет участников паломнического мотопробега «Српски Ратник»

19 мая на территории России стартует исторический и паломнический мотопробег «Српски Ратник», который проводится при поддержке Федерации мототуризма России. В нем принимают участие сербские мотоциклисты. Пробег пройдет и по территории Псковской области.

Мероприятие посвятили земному подвигу отца Харитона, сербского монаха, который был убит в Косово в 1999 году. Его лишили жизни за отказ снять монашескую мантию и крест. Останки монаха захоронены в монастыре Црна Река, где он принял монашеский постриг.

Участники пробега будут рассказывать о подвиге отца Харитона. В Валаамском монастыре они передадут монашескому братству икону, привезенную из Сербии.

По пути планируется посетить места ратного подвига российского воинства. В частности, в Псковской области участники акции побывают в Порховской крепости, церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Порхове, мемориальном комплексе «Дулаг-100», у памятника Александру Матросову в Великих Луках и в Великолукской крепости, а также в Псковском кремле, в Изборской крепости и в Псково-Печерском монастыре, пишет Псковская лента новостей.

Общая протяженность маршрута, который стартует в Москве, составляет 2700 км. Присоединиться к нему может любой желающий на мотоцикле или автомобиле. Завершится мероприятие 28 мая также в Москве.