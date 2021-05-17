Эксперт рассказал о рисках при использовании сервиса снятия денег с чужих карт

Угроза мошенничества при подключении нового сервиса снятия денег с чужих банковских карт при помощи QR-кода существует, однако такие случаи не станут массовыми. Об этом сообщил в понедельник, 17 мая, главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

«Риск безопасности может заключаться в том, что в момент передачи информация, заключенная в этом коде, может быть похищена или изменена. Но такие случаи не станут массовыми», — сказал он «РИА Новости».

По словам эксперта, известны случаи, когда мошенники генерировали QR-коды для снятия средств, получив доступ к личному кабинету пользователя. Но для такого сценария злоумышленникам нужно будет пройти второй фактор идентификации, например, получив код из СМС с помощью социальной инженерии, убедив владельца карты в необходимости установки программы удаленного управления на устройство с доступом в личный кабинет или заразив это устройство вредоносным программным обеспечением.

«Советы для пользователей остаются классическими — никогда и никому не сообщать одноразовые пароли и другую финансовую информацию, не устанавливать программы по просьбе незнакомых людей, загружать только официальные приложения для интернет-банкинга и установить на все устройства, включая мобильные, защитные решения», — рассказал Голованов.

В этот же день «Известиям» стало известно, что с 2022 года четыре банка намерены запустить сервис по снятию наличных денег с чужой карты в банкомате. Сообщалось, что новая система позволит сгенерировать QR-код в мобильном приложении на получение определенной суммы, переслать знакомому в любом мессенджере, а получатель сможет забрать средства в любом банкомате организации, даже не являясь клиентом банка.