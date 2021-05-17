Опубликована архитектура деловой программы форума «Лекарственная безопасность»

На официальном сайте форума «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день Петербургского международного экономического форума, опубликована архитектура деловой программы мероприятия. Форум пройдет при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности Государственной думы РФ по охране здоровья. Организаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс» и фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент».

Пленарная сессия форума – «Лекарственная безопасность в основе устойчивости системы здравоохранения». «Устойчивость системы здравоохранения в целом во многом зависит от функционирования фармацевтической отрасли. Бесперебойность производства, доступность лекарственных средств для всех категорий граждан, своевременный выпуск современных инновационных препаратов — все эти вопросы находятся в фокусе нашего государства. Экспертные дискуссии форума «Лекарственная безопасность» несут в себе практическое значение, позволяют выстроить диалог всех заинтересованных сторон с целью развития отрасли», — отметил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

В рамках деловой программы форума эксперты обсудят, как пандемия COVID-19 изменит траекторию развития глобального фармрынка; эволюцию системы закупок, стратегию развития фармацевтической отрасли как залог обеспечения лекарственной безопасности страны, повышение доступности системы лекарственного обеспечения и другие вопросы.

Отдельная дискуссия будет посвящена иммунизации как точке привлечения инвестиций, где эксперты обсудят, как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин.

Девиз форума — «Наука и технологии для здоровья».

Партнерами по деловой программе форума «Лекарственная безопасность» выступают АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг», «Санофи Россия», Amgen, ГК «Фармасинтез», партнеры форума — компании «АстраЗенека», ООО «Бристол-Майерс Сквибб», Teva, Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС, «Петровакс Фарм». Генеральный информационный партнер — «Фармацевтический вестник». Информационные партнеры форума — ТК «Доктор», РБК, группа «Ремедиум», здравоохранение России, «Медвестник», ИД «Русский врач», «Новости GMP», Стопкоронавирус.рф.

Архитектура деловой программы форума «Лекарственная безопасность» опубликована на официальном сайте мероприятия: pharmforum.org.