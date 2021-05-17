Музей льна представят в Пскове

В Пскове на третьем этаже Псковской областной научной библиотеки 18 мая состоится презентация музея «Льняная губерния». Он будет посвящен льняному производству в регионе и в России в различные периоды времени.

Также, посетив музей, можно будет узнать о том, как выращивается лен и как его применяют в разных сферах жизни, кто является наиболее известным льноводом, пишет Псковское агентство информации.

Презентация пройдет в Международный день музеев в рамках проекта «В музей через библиотеку».