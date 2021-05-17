Врачи прооперируют убившего троих человек в Екатеринбурге

Врачи в Екатеринбурге оперируют мужчину, зарезавшего трех человек в сквере у железнодорожного вокзала и раненого при задержании, передает E1.RU.

О происшествии сообщалось ранее в этот же день. Как указал источник «Известий» в правоохранительных структурах, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Жертвами нападения стали трое человек, распивавших спиртное вместе с ним.

После задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен сотрудниками силовых органов. Нападавшего госпитализировали.

По данным портала, все трое погибших скончались от ранений в живот и грудь.