Ребенок сломал руку в крупном детском центре Петрозаводска

В Петрозаводске в популярном детском городке «Боше-парк» восьмилетний ребенок сломал руку. Врачи констатировали перелом со смещением.

Мама пострадавшего рассказала изданию gubdaily.ru, что на одном из аттракционов шарики сбились в кучу под брезентом. Ребенок налетел на них. Из-за этого и произошел перелом руки.

Женщина обратила внимание на то, что на вывесках детского центра указано, что администрация несет ответственность в случае травмирования детей. Управляющая парком связалась с ней и извинилась. Женщина намерена подать жалобу в прокуратуру, сообщает ИА «Карелinform».

В апреле сообщалось, что в Благовещенске на 30 тыс. рублей оштрафовали директора аквапарка, где пострадал ребенок. Восьмилетний мальчик засунул руку в отверстие забора воды. Ее засосало внутрь.