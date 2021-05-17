Facebook могут оштрафовать еще на 28 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят в России штрафы на общую сумму 28 млн рублей по четырем новым эпизодам, связанным с отказом удалить по требованию Роскомнадзора запрещенный контент. Об этом сообщили в понедельник, 17 мая, в 422-м мировом судебном участке, куда поступили соответствующие материалы.

В частности, в суд поступили четыре протокола, составленные по ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ).

«Компании грозит наказание в виде штрафа на сумму 28 млн рублей», — уточнили ТАСС в суде.

Ранее Facebook и другие иностранные социальные сети уже подвергались штрафам в России по схожим статьям.

12 мая стало известно, что суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на 5 млн рублей за неудаление данных о несогласованных акциях. В тот же день была оштрафована социальная сеть «ВКонтакте» по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации».

Кроме того, сообщалось, что в мировой суд столичного Таганского района поступили четыре новых протокола об административном правонарушении в отношении Telegram за отказ удалить запрещенную информацию по требованию Роскомнадзора.

В начале марта стало известно, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube. Отмечалось, что эти протоколы были связаны с тем, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.

23 и 31 января, а также 2 февраля в крупных городах России прошли несогласованные акции. В соцсетях распространялись призывы к несовершеннолетним поучаствовать в них. В результате незаконных мероприятий прошли задержания, в том числе и детей.