Обновленное общество «Знание» проведет всероссийский просветительский марафон

С 20 по 22 мая россияне смогут принять участие в просветительском марафоне «Новое знание», организованном Российским обществом «Знание». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе организации.

Предполагается, что марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.

«Нам важно бережно хранить и преумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш марафон — первый шаг на пути к этой цели», — заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие пройдет в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. При этом принять участие в марафоне смогут все желающие из любой точки мира благодаря онлайн-трансляции, которая будет проходить на сайте marathon.znanierussia.ru.

В рамках мероприятия каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности, среди которых история, культура, спорт, наука и технологии и другие. Программа марафона включает в себя более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

«Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях», — отметил Древаль.

На марафон «Новое знание» приглашены более 150 спикеров, добившихся успеха в различных сферах. Среди них выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Так, перед зрителями марафона выступят пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, кинорежиссер Тимур Бекмамбетов, журналист и телеведущий Владимир Познер, артист балета Николай Цискаридзе, пианист Денис Мацуев и другие.