Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали меры расширения возможностей применения маткапитала
Мир
В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России
Общество
В России за сутки выявили 9328 случаев COVID-19
Мир
В Кремле оценили идею Киева обменять Медведчука на осужденных в РФ украинцев
Общество
В России утвердили проект об антитеррористической защите детских учреждений
Мир
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Общество
В ГД внесут законопроект о медицинских противопоказаниях для владения оружием
Экономика
Зарплаты «синих воротничков» в России выросли на 34%
Общество
В Крыму заявили о стабильности ситуации с водоснабжением

В Совфеде поддержали меры расширения возможностей применения маткапитала

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые меры по расширению использования материнского капитала оправданы и никаких препятствий для их реализации нет. Об этом сообщил в понедельник, 17 мая, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский журналистам.

Большее — детям: Голикова предложила расширить применение маткапитала
Его могут распространить на образовательные услуги ИП и строительство домов до достижения ребенком трех лет

«Считаю эти меры очень полезными, нужными. Первая мера — это перенос на более ранние сроки, чтобы семья к трехлетнему возрасту ребенка уже смогла что-то реализовать для улучшения жизни. В этом плане можно говорить только с положительной стороны, эта мера абсолютно оправдана», — сказал он/

Он отметил, что эти средства можно потратить на строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка.

По словам сенатора, вторая мера также оправдана, так как позволяет матери ребенка выйти раньше на работу.

«Это дает возможность семье в более ранние сроки продолжить работу над карьерой и использовать все имеющиеся способы решения проблем нахождения ребенка в дошкольных учреждениях для целей допобразования <…> Эту норму также следует поддержать, она предусмотрена для более раннего выхода мамы на работу», — уточнил Рязанский, передает ТАСС.

Ранее в этот же день источники «Известий» рассказали, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой расширения использования маткапитала по двум направлениям.

Первая мера — дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только по истечении трех лет). Вторая мера — разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021