В Совфеде поддержали меры расширения возможностей применения маткапитала

Новые меры по расширению использования материнского капитала оправданы и никаких препятствий для их реализации нет. Об этом сообщил в понедельник, 17 мая, первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский журналистам.

«Считаю эти меры очень полезными, нужными. Первая мера — это перенос на более ранние сроки, чтобы семья к трехлетнему возрасту ребенка уже смогла что-то реализовать для улучшения жизни. В этом плане можно говорить только с положительной стороны, эта мера абсолютно оправдана», — сказал он/

Он отметил, что эти средства можно потратить на строительство и реконструкцию дома сразу после рождения ребенка.

По словам сенатора, вторая мера также оправдана, так как позволяет матери ребенка выйти раньше на работу.

«Это дает возможность семье в более ранние сроки продолжить работу над карьерой и использовать все имеющиеся способы решения проблем нахождения ребенка в дошкольных учреждениях для целей допобразования <…> Эту норму также следует поддержать, она предусмотрена для более раннего выхода мамы на работу», — уточнил Рязанский, передает ТАСС.

Ранее в этот же день источники «Известий» рассказали, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с инициативой расширения использования маткапитала по двум направлениям.

Первая мера — дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только по истечении трех лет). Вторая мера — разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.