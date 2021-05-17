Число пострадавших при обрушении в израильской синагоге выросло до 213

В результате обрушения трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв близ Иерусалима пострадали минимум 213 человек. Об этом сообщает 17 мая The Jerusalem Post.

Клиника «Шаарей-Цедек» оказал помощь 102 пострадавшим, семь из которых в тяжелом состоянии. Медицинский центр Хадасса занимается лечением 51 пострадавшего, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Клиника «Хадасса Эйн Керем» оказывает помощь 60 людям, шестеро — в тяжелом состоянии.

Ранее газета Times of Israel информировала о 167 госпитализированных. Отмечалось, что 12-летний мальчик и 40-летний мужчина погибли.

Трибуна в синагоге обрушилась 16 мая около 19:00 мск. Сведений, что именно послужило причиной инцидента, пока нет. Как сообщил в тот же день главный раввин РФ Берл Лазар, российских паломников в поселении не было.

При этом между Израилем и сектором Газа продолжаются ракетные обстрелы. По информации на 16 мая, которые привели обе стороны, с начала эскалации ситуации на границе с сектором Газа в Израиле погибли 10 человек, сотни граждан пострадали, примерно 50 получили тяжелые ранения. В анклаве же заявили, что всего погибли свыше 200 палестинцев, пострадали более 1,2 тыс. человек.

Обострение конфликта произошло в начале мая. Тогда власти Израиля начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.