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В Сирии возобновил работу национальный музей Тартуса

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Национальный музей Тартуса в Сирии возобновил работу. Из-за войны его закрывали, а экспонаты вывезли в надежное место, однако сейчас в культурном заведении снова проводят экскурсии.

Посетители могут ознакомиться со знаменитым барельефом бога Баала и статуей финикийского бога Мелькарта. Там же находятся саркофаги с усопшими арабами, финикийцами и ассирийцами, которые проживали на территории Сирии в IV-V веках до нашей эры.

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«Эти саркофаги из Дахаба. Головам приданы черты лиц похороненных. Внутри мумий нет, только скелеты. Они плотно закрывались. Один из саркофагов открыт, и вы можете заглянуть внутрь. Когда его открыли, скелет рассыпался» — рассказал экскурсовод музея Тартуса Мудар Ибрагим.

Многие экспонаты музея существуют в мире в единственном экземпляре. Некоторые артефакты обнаружили во время раскопок на территории древнего финикийского города Амрит, который располагался недалеко от Тартуса. Отмечалось, что российские и сирийские специалисты исследовали не только сушу, но и море, на дне которого нашли более 150 объектов, которыми заинтересовались ученые.

Здание музея возвели в 1123 году. Изначально это была церковь, ее возводили крестоносцы. Но первые ритуальные сооружения появились на этом месте намного раньше. В 1851 году мусульмане возвели минарет, тогда церковь стала мечетью. В 1956 году из нее сделали музей. Он работал вплоть до начала боевых действий в Сирии. Десятки подобных раскиданы по всей стране. В Алеппо – значительная экспозиция ассирийской культуры.

19 апреля стало известно о том, что в городе Тадмор, расположенном на юге Сирии, готовятся принимать первых путешественников. До войны Тадмор считался туристическим центром страны.

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