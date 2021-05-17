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Перевернувшийся квадроцикл раздавил водителя в Подмосковье

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В Мытищах в результате неудачного заезда перевернулся квадроцикл, водитель погиб на месте, один пассажир доставлен в больницу с серьезными травмами, сообщил 16 мая РЕН ТВ.

Отмечается, что водитель и пассажир катались на квадроцикле по дворовой территории жилого комплекса «Императорские Мытищи». Во время заезда мужчины попытались продемонстрировать трюк, в результате машина перевернулась и раздавила водителя. Пассажира с тяжелыми травмами госпитализировали.

В январе в МЧС России напомнили правила безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах. В ведомстве отметили, что перед тем, как отправиться в поездку на этих транспортных средствах, следует изучить прогноз погоды.

Также необходимо проверить уровень топлива, заранее подготовить и изучить карту маршрута, провести осмотр транспорта, добавили в МЧС. Спасатели подчеркивают, что нельзя доверять управление детям и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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