Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе в Торонто

Один человек погиб и по крайней мере четверо серьезно ранены в результате стрельбы в канадском Торонто, сообщает в воскресенье, 16 мая, телеканал CBC.

Инцидент произошел в районе Эглинтон-авеню Вест около 02:30 ночи (09:30 мск). По данным очевидцев, мужчина вышел из машины и начал обстреливать другой автомобиль.



Прибывшие на место происшествия офицеры обнаружили пять человек с серьезными травмами. Один из них скончался на месте. Полицейские помогли доставить остальных раненых в больницу.

Отмечается, что в ближайших зданиях обнаружены повреждения от пуль. Согласно данным полиции, двое предполагаемых стрелков скрылись с места происшествия на черной машине.



Ранее в этот же день стало известно о стрельбе в Нью-Йорке, пострадали пять человек. Выехавшие офицеры нашли одну из жертв на месте преступления, тогда как остальные четверо самостоятельно добрались до соседней больницы.