Экс-советник Рейгана попросила Путина о гражданстве РФ

Автор нескольких книг, экс-сотрудник Госдепартамента, бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси во время визита в Москву попросила предоставить ей российское гражданство.

90-летняя Масси отметила, что она много лет проработала над сближением народов России и США и собирается продолжить свое дело. Для этого ей необходимо оставаться в РФ, общаясь с журналистами на русском языке, добавила дипломат.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — заявила она в интервью телеканалу НТВ 16 мая.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Масси. На вопрос журналистов, рассмотрят ли российские власти обращение американки, он ответил: «На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры».

В середине 1980-х годов Сюзанна Масси была советником Рейгана по СССР. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований. Кроме того, Масси состояла в правлении Международной лиги по правам человека.

В марте стало известно, что документы для получения экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом российского гражданства уже готовы. Об этом рассказал его адвокат.

В июне 2013 года Сноуден передал изданиям The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он бежал в Россию. В августе того же года он получил временное убежище в РФ, спустя год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.