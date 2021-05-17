Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Полянский оценил политику США в отношении России и Китая
Мир
Земан выразил сожаление из-за включения Чехии в список недружественных РФ стран
Мир
Минск запустит процедуру признания геноцида белорусов во время ВОВ
Армия
Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Мир
В Минске допустили отработку авиацией НАТО ударов по Белоруссии и России
Спорт
Бондарь завоевал золото ЧЕ по прыжкам в воду с вышки
Мир
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике
Спорт
Волгоградский «Ротор» оспорит перенос матча «Уфа»–«Арсенал»
Мир
Один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе в Торонто

Экс-советник Рейгана попросила Путина о гражданстве РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автор нескольких книг, экс-сотрудник Госдепартамента, бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси во время визита в Москву попросила предоставить ей российское гражданство.

Дом платежом красен: «золотые» паспорта поддержали в правительстве РФ
Если закон примут, иностранные инвесторы смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке

90-летняя Масси отметила, что она много лет проработала над сближением народов России и США и собирается продолжить свое дело. Для этого ей необходимо оставаться в РФ, общаясь с журналистами на русском языке, добавила дипломат.

«Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — заявила она в интервью телеканалу НТВ 16 мая.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Масси. На вопрос журналистов, рассмотрят ли российские власти обращение американки, он ответил: «На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры».

В середине 1980-х годов Сюзанна Масси была советником Рейгана по СССР. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год она работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований. Кроме того, Масси состояла в правлении Международной лиги по правам человека.

В марте стало известно, что документы для получения экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом российского гражданства уже готовы. Об этом рассказал его адвокат.

В июне 2013 года Сноуден передал изданиям The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки американских и британских спецслужб в интернете. После этого он бежал в Россию. В августе того же года он получил временное убежище в РФ, спустя год — трехлетний вид на жительство. В 2017 году вид на жительство продлили до 2020 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021