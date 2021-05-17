Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Мексике

В Мексике автобус перевернулся после нападения пассажира на водителя, в результате шесть человек погибли, еще 18 получили травмы, сообщила 16 мая местная газета Milenio.

По данным издания, ДТП с автобусом произошло в штате Пуэбла в центральной части страны. Транспортное средство перевернулось после того, как пьяный пассажир напал на водителя и сел за руль.

Состояние нескольких пострадавших пассажиров оценивается как тяжелое.

Представители властей задержали виновника автокатастрофы, который пытался скрыться с места происшествия. В ближайшее время ему предъявят обвинения, отметило издание.

Ранее 16 мая в ДТП с участием фуры и легкового автомобиля в Саратовской области погибли четыре человека, среди них двое детей. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с фурой.