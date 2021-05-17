Диетолог рассказала о полезном зеленом чае

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко в беседе с телеканалом «Звезда» в воскресенье, 16 мая, рассказала о пользе и вреде зеленого чая.

«Замечательный напиток — зеленый чай. Ничего против него не имею. Но только не тот чай, которые покупается. Если мы готовим самостоятельно зеленый чай, это как раз тот напиток, который будет и утолять жажду в жару, и давать полезные вещества», — заявила врач.

Между тем, отметила Лазуренко, покупной зеленый чай в баночках содержит химические продукты и сахар, который продлевает срок хранения напитка и вызывает привыкание, «потребность в допинге еще снова и снова». В результате человек не пьет, утоляя жажду таким напитком, а ест, поскольку в этом случае покупной чай будет форматом углеводной уды.

Это, подчеркнула медик, категорически неприемлемо для работы кишечника, поджелудочной железы, а также для профилактики заболевания сахарного диабета и метаболического синдрома.

«Я категорически против покупных зеленых чаев. Но я за чаи, которые мы готовим самостоятельно в домашних условиях без использования сахара», — добавила диетолог.

Она посоветовала использовать заварку вместо пакетиков, чтобы видеть то, что производитель положил внутрь.

10 мая доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасности чая с сахаром натощак. По его словам, это может привести к резкому скачку уровня сахара в крови. Специалист отметил, что перед первым приемом пищи будет полезно выпить стакан воды. Все остальные напитки, в том числе кофе и чай, по его словам, могут навредить организму.