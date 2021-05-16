«Спартак» показал празднование выхода в Лигу чемпионов

Пресс-служба московского «Спартака» показала эмоции игроков команды после завоевания серебряной медали «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ) и выхода в Лигу чемпионов УЕФА.

На опубликованном в Twitter ролике видно, как футболисты и тренерский штаб московского клуба на «Ахмат-Арене» буквально обнявшись прыгают от счастья.

«Отличный сезон закончился! Медаль за второе место и квалификация ЛЧ в следующем году! Благодарим всех болельщиков «Спартака» за невероятную поддержку во время каждой игры! Вы очень важная часть наших побед!» — сказано в одном из твитов.

После матча с «Ахматом» (2:2), который проходил 16 мая в рамках 30-го тура РПЛ, «Спартак» занял второе место в турнире и получил возможность выступить в отборочном турнире ЛЧ.

Ранее в воскресенье владелец «Спартака» Леонид Федун после гостевого матча против «Ахмата» поздравил команду с серебряными медалями, пишет «Спорт-Экспресс».