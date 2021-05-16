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Волгоградский «Ротор» оспорит перенос матча «Уфа»–«Арсенал»
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Волгоградский «Ротор» оспорит перенос матча «Уфа»–«Арсенал»

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Генеральный директор волгоградского клуба «Ротор» Андрей Рекечинский 16 мая сообщил о намерении опротестовать перенос матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и тульским «Арсеналом».

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«Это просто скандал, такие матчи должны начинаться в одно время, так как «Уфа» с «Арсеналом» сейчас играют просто товарищеский матч. На них не довлеет результат, так как они уже знают наш результат, а весь смысл последнего тура как раз в том, чтобы не было таких прецедентов», — цитирует его ТАСС.

Он назвал происходящее беспределом, который надо прекращать, и отметил, что клуб обсудит с юристами возможность подать какой-то протест.

В пресс-службе РПЛ решение об экстренном переносе других матчей также назвали безосновательным, передает «Спорт-Экспресс». По словам пресс-службы, решение о переносе матча «Уфа»–«Арсенал» приняли прямо перед игрой ради здоровья участников команд и зрителей.

В тот же день стало известно, что «Ротор» занял 15-е место в «Тинькофф Российской премьер-лиге» и по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Клуб сыграл вничью с казанским «Рубином» в заключительном, 30-м туре.

В то же время матч «Уфы» и «Арсенала» перенесли на два часа из-за жары. После первого тайма «Уфа» обыграла тульскую команду со счетом 2:1 и сохранила место в высшем дивизионе в следующем сезоне.

В 2020 году волгоградцы вернулись в «Тинькофф РПЛ» после 16-летнего перерыва.

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