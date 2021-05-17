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В Москве потушили пожар в доме на улице Большая Академическая

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Спасатели потушили пожар на балконах и в комнате одной из квартир на севере Москвы. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

ЧП произошло ранее 16 мая в многоэтажном жилом доме 22б по улице Большая Академическая. Загорелись балконы и комната одной из квартир. Площадь возгорания составила 40 кв. м. Горели два балкона на 16-м этаже, два балкона и комната на 17-м этаже. Как пишет сайт 360tv.ru, проводилась эвакуация людей.

Сведений о пострадавших не поступало, пишет телеканал «Звезда».

Ранее в этот день дептранс в своем Telegram-канале сообщал, что пожарные не сразу смогли подъехать к месту возгорания из-за припаркованных возле дома автомобилей. В данной ситуации будут разбираться специалисты департамента и ГИБДД, пишет агентство городских новостей «Москва».

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