Тело коменданта общежития обнаружено на западе Москвы

В одном из общежитий на западе Москвы убили коменданта. Об этом 16 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тело мужчины обнаружил охранник здания в 3-м Очаковском переулке.

По предварительным данным, коменданту перерезали горло и несколько раз ударили ножом в спину.

По подозрению в убийстве полицейские задержали охранника общежития.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

1 мая сообщалось, что в одном из жилых домов в столице нашли тело мужчины с ножевым ранением в сердце. По предварительной информации, мужчина был убит в одной из квартир, после чего тело перетащили в лифт. Соседи обнаружили его только через несколько часов.