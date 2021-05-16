Четыре человека задержаны после антисемитского инцидента в Лондоне

Четыре человека задержаны в связи с появившимся в интернете антисемитским видео, снятым в еврейском районе на севере Лондона, сообщила 16 мая местная полиция в Twitter.

В ролике видно, как из колонны автомобилей с палестинскими флагами в Лондоне выкрикивались антисемитские фразы. Отмечается, что в это время машины проезжали через еврейскую общину в Финчли на севере британской столицы.



Лондонская полиция заявила, что четверо мужчин арестованы по подозрению в нарушении общественного порядка на расовой почве.

«Полицейские проследили машину до автомагистрали A40 в Хиллингдоне. В задержании задействован полицейский вертолет, машину остановили примерно в 18:30. Нарушители порядка взяты под стражу в полицейском участке Западного Лондона, где они находятся до сих пор», — передает лондонское издание Evening Standard комментарии полиции.

Премьер-министр страны Борис Джонсон в своем Twitter назвал такое поведение недопустимым.

«В нашем обществе нет места антисемитизму. Перед праздником Шавуот (еврейский праздник дарования Торы. — Ред.) я поддерживаю британских евреев, которые не должны терпеть тот позорный расизм, который мы видели сегодня», — написал политик.

Ранее в этот день сообщалось, что в Лондоне девять правоохранителей пострадали при попытках разогнать небольшую толпу протестующих у посольства Израиля после окончания митинга в поддержку Палестины, сообщило лондонское издание Evening Standard. Демонстранты бросали яйца и бутылки в офицеров.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло в начале мая. Тогда израильские власти начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме, после чего последовали протесты и беспорядки.