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Мэр Сан-Паулу умер в возрасте 41 года

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Мэр бразильского города Сан-Паулу Бруну Ковас скончался в возрасте 41 года после продолжительной болезни. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщил телеканал Globo.

Как заявили в сирийско-ливанской больнице, где он находился со 2 мая, чиновник скончался ранее 16 мая от последствий рака и осложнений в ходе длительного лечения.

Онкологию у Бруну Коваса диагностировали в октябре 2019 года. Как пишет сайт 360tv.ru, злокачественная опухоль дала метастазы в кости и печень Коваса, в минувшую пятницу его состояние серьезно ухудшилось. Последние дни ему давали сильные обезболивающие препараты.

Его похоронят на кладбище Пакета в городе Сантос, где также покоится его дед — экс-губернатор Сан-Паулу Мариу Ковас.

Ковас с 2017 года был вице-мэром Сан-Паулу, когда мегаполис возглавлял Жоау Дориа, пишет REGNUM. В 2018 году он занял пост мэра, в 2020-м его переизбрали на эту должность — за него проголосовали около 60% избирателей. После смерти Коваса префектуру Сан-Паулу возглавит его заместитель Рикарду Нунес.

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