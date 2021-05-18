Врач посоветовала мониторить глюкозу для борьбы с последствиями лишнего веса

Избыточная масса тела за счет жировой ткани повышает риски развития сахарного диабета II типа. Об этом «Известиям» 18 мая рассказала заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук, терапевт-диетолог Екатерина Бурляева.

«После еды у здорового человека повышается уровень глюкозы, но при этом вырабатывается инсулин, который снижает уровень глюкозы. У человека с избыточной массой тела из-за влияния жировой ткани этот механизм нарушен, поэтому уровень глюкозы долго не приходит в норму, а поджелудочная железа вынуждена вырабатывать инсулина всё больше и больше. Это состояние рассматривается как преддиабет и называется инсулинорезистентностью», — сказала диетолог.

Врач отметила, что контролировать уровень глюкозы важно, чтобы понимать, насколько сильно нарушен углеводный обмен у человека и вовремя принять меры. Провести исследование уровня глюкозы в крови можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.

Кроме того, глюкозу контролируют в рамках диспансеризации, которую россияне проходят раз в три года в поликлинике по месту жительства. Если повышения уровня глюкозы были неоднократно, то следует обратиться к эндокринологу и сдать анализ крови на гликированный гемоглобин, рекомендует врач.

Гликированный гемоглобин отражает средний уровень глюкозы за последние три месяца. Этот показатель поможет определить, есть ли у человека сахарный диабет или нет, нужны дополнительные исследования в этом направлении или не нужны. Сдать этот анализ также можно в поликлинике по месту жительства бесплатно.

Максимальный уровень глюкозы в венозной крови, взятой у человека натощак, — 6,1 ммоль/л, сказала кандидат медицинских наук.

При этом в случае самостоятельного замера глюкозы глюкометром из пальца показатели могут отличаться. Необходимо ориентироваться на референтные значения, указанные в инструкции по эксплуатации прибора, отметила врач.

Здоровым людям со склонностью к повышенному уровню глюкозы врач рекомендует придерживаться рациона с большим количеством сложных углеводов.

«Это крупы, хлебцы, несладкие фрукты, овощи некрахмалистые. Не картофель, не свекла, а капуста, кабачки, баклажаны, морковка несладкая. Продукты с большим содержанием клетчатки. Клетчатка способствует до некоторой степени снижению уровня глюкозы в крови. Также дополнительное введение в рацион пищевых волокон способствует снижению уровня глюкозы», — добавила Бурляева.

Однако слишком низкий уровень сахара в крови также отрицательно сказывается на самочувствии человека, сказала терапевт. При выраженном снижении уровня глюкозы возникает слабость и даже тремор — дрожь в руках, ногах, вплоть до комы, подчеркнула врач.

Как правило, эти проблемы касаются страдающих сахарным диабетом, однако симптомы могут проявиться и у людей с избыточной массой тела, добавила диетолог. Обычно речь идет об ожирении III степени, морбидном ожирении, добавила Бурляева.

«Глюкоза является одним из основных веществ в поддержании всех жизненных функций организма. И если уровень глюкозы ниже критической отметки, то организм не функционирует. Даже больным сахарным диабетом эндокринологи могут рекомендовать носить с собой сахар или конфеты, чтобы в таком случае быстро нормализовать уровень глюкозы в крови», — заключила специалист.

Ранее, 11 мая, австралийские ученые из Института медицинских исследований Гарвана вместе с коллегами из Китая и Канады выявили новый способ лечения ожирения.

Специалисты установили, что блокировка конкретного рецептора в жировых тканях определенным образом влияет на процесс метаболизма. Так, организм начинает активнее расходовать накопленный жир, используя его на производство энергии и терморегуляцию.

Таким образом, ученые обнаружили метод, позволяющий напрямую воздействовать на жировые ткани. Данный подход к лечению ожирения является более безопасным и действенным, чем широко применяющийся в наше время способ, связанный с подавлением аппетита. Препараты, устраняющие ощущение голода, оказывают воздействие на центральную нервную систему, а также имеют ряд побочных эффектов, заключили эксперты.