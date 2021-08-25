Остров везения: чем живет сегодня Шри-Ланка

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка одной из первых одобрила использование российской вакцины «Спутник V», еще в начале мая на остров была доставлена первая партия препарата. Развиваются и туристические связи: в августе обсуждалось увеличение числа регулярных рейсов. Чем живет сегодня эта маленькая древняя страна — смотрите в фотогалерее «Известий»