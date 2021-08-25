Остров везения: чем живет сегодня Шри-Ланка

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка одной из первых одобрила использование российской вакцины «Спутник V», еще в начале мая на остров была доставлена первая партия препарата. Развиваются и туристические связи: в августе обсуждалось увеличение числа регулярных рейсов. Чем живет сегодня эта маленькая древняя страна — смотрите в фотогалерее «Известий»
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Фото: Егор Героев
Большинство населения Шри-Ланки исповедует буддизм, поэтому традиционные храмы-ступы здесь почти неизбежная часть ландшафта
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Фото: Егор Героев
Гранитный форт Галле был построен голландскими колонизаторами в XVII столетии. Крепость, внесенная во всемирный список наследия ЮНЕСКО, — одна из главных достопримечательностей Шри-Ланки
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Фото: Егор Героев
Старинная улочка на территории форта Галле
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Фото: Егор Героев
Как и везде в Азии, улицы здесь изобилуют экзотической на вкус и нюх европейского путешественника едой с лотков
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Фото: Егор Героев
Популярный аттракцион для туристов — местная молодежь прыгает со стены форта в подводную пещеру между камней
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Фото: Егор Героев
Шри-Ланка славится своими необычайно красивыми закатами
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Фото: Егор Героев
Так выглядит жилище зажиточного ланкийца. Страна занимает одно из первых мест в Южной Азии по размеру ВВП на душу населения
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Фото: Егор Героев
Вдоль берега по всему острову идет рокадная железная дорога-одноколейка
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Фото: Егор Героев
Общая длина железных дорог на острове превышает 1,5 тыс. км
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Фото: Егор Героев
Шри-Ланка славится невероятным разнообразием флоры и фауны
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Фото: Егор Героев
На Шри-Ланке относительно недавно закончилась длившаяся более трех десятилетий гражданская война, но государство уже прилагает все усилия к развитию туризма и обеспечению стабильного правопорядка
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Фото: Егор Героев
Эта конструкция с мотором от мопеда называется «тук-тук». Это самый распространенный вид транспорта на дорогах острова
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Фото: Егор Героев
Для коллективных поездок на Шри-Ланке используется любой вид транспорта, от велосипеда до грузовика
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Фото: Егор Героев
Велосипед остается самым популярным среди небогатых ланкийцев средством передвижения
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Фото: Егор Героев
На таком поезде можно самостоятельно добраться до популярного курортного городка Велигама
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Фото: Егор Героев
Вечером жизнь у океана не останавливается, просто туристы сменяются местным населением
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Фото: Егор Героев
Местный азартный стиль вождения делает использование автомобилей туристами довольно рискованной затеей
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Фото: Егор Героев
Местные, как правило, не используют океан для купания — мужчины рыбачат, дети играют на пляже, а женщины в большинстве своем и вовсе не умеют плавать
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Фото: Егор Героев
На Шри-Ланке нет сезона дождей, как его обычно представляют себе европейцы, но кратковременные осадки — обычное дело
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Фото: Егор Героев
Ночной океан только внешне может выглядеть не столь опасным
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Фото: Егор Героев
Несмотря на экономические успехи страны, большинство ланкийцев живет более чем скромно
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Фото: Егор Героев
Рис остается основой рациона и главной сельхозкультурой Шри-Ланки
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Фото: Егор Героев
Большинство островитян зарабатывают на жизнь рыболовным промыслом
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Фото: Егор Героев
Такой шторм в Индийском океане — пустяк для местных рыбаков и уж точно не повод оставить семью без ужина
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