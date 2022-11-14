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Благовещение Пресвятой Богородицы: когда праздник в 2023 году в России, приметы

Россиянам напомнили, когда праздник Благовещение в 2023 году и народные приметы дня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Ежегодно 7 апреля, в том числе в 2023 году, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник входит в число 12 двунадесятых праздников.

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Посвящен явлению Марии архангела Гавриила, сообщившего ей о скором рождении сына, который «будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Данные события описаны в Евангелии от Луки.

Наши предки на Благовещение особенно внимательно следили за погодой и природой, потому как именно в этот день начинался новый сельскохозяйственный год.

Считалось, что если 7 апреля апреля ветрено или туман, надо ждать хороший урожай. Если на крышах продолжает лежать снег, то еще месяц он будет лежать в поле.

На Благовещение ударить гроза — лето будет жарким. Холодно утром — впереди еще сорок морозных рассветов.

В 2023 году через два дня после Благовещения, 9 апреля, православные будут отмечать Вход Господень в Иерусалим, также известный как Вербное воскресенье.

Что касается Пасхи, она в 2023-м тоже будет ранней. Светлое Воскресенье Христово у православных придется на 16 апреля.

В отдельном материале публикуем все главные православные праздники 2023 года.

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