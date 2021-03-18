Скончался президент Танзании Джон Магуфули

Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 года, сообщило агентство Bloomberg в среду, 17 марта.

Причина смерти главы государства не уточняется.

Ранее лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу сообщал, что президент серьезно болен и находится на лечении в кенийской столице Найроби. По его словам, Магуфули с 24 февраля находится вне поля зрения, а правительство хранит молчание по поводу его отсутствия.

Магуфули отказывался вводить в стране локдаун из-за коронавируса и призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с болезнью.

Кроме того, медицинские власти Танзании заявили, что не собираются закупать и ввозить в страну вакцину от коронавируса и прививать население. По словам министра здравоохранения, развития общин, гендера, по делам пожилых людей и детства страны Дороти Гважимы, танзанийцы находятся в полной безопасности в ситуации с этой инфекцией.

Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости в апреле 2020 года, когда количество выявленных случаев этой инфекции достигло 509.