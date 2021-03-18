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Фигуристка Туктамышева рассказала о пережитом заболевании COVID-19

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Прошлогоднее заболевание COVID-19 чемпионки мира по фигурному катанию Елизаветы Туктамышевой протекало «в нормальной форме». Об этом в интервью «Известиям» заявила сама 24-летняя спортсменка.

В начале декабря у звездной фигуристки был обнаружен коронавирус. Из-за этого ей пришлось сняться с соревнований пятого этапа Кубка России. Напомним, этот сезон — один из лучших в карьере Туктамышевой. В феврале ей удалось отобраться на чемпионат мира, который пройдет на следующей неделе в Стокгольме.

— Я не уезжала в больницу, была дома с температурой до 37 градусов, — рассказала Туктамышева. — Наверное, только пару дней она была чуть-чуть выше. Была просто слабость. И восстановление шло дольше, чем ожидалось. А так знаю, что многие болеют гораздо сильнее. Поэтому могу сказать, что прошло всё даже в легкой форме. Вкусы и запахи не чувствовала. Да и сейчас некоторые из них чувствуются немного по-другому.

Российская фигуристка также отметила, что сейчас не ощущает физических последствий заболевания. Кроме того, Елизавета подчеркнула, что введенные во время пандемии ограничения не сильно изменили ее жизнь.

— В целом не так сильно всё поменялось, — сказала Туктамышева. — Единственная проблема — очень хочется выехать в Европу. Но невозможность этого не сильно по мне ударила. В плане тренировок мы занимались онлайн. И я поняла ситуацию, поняла, как адаптироваться к ней. Я себя всё время дома занимала какими-то делами.

Предстоящий чемпионат мира станет для Туктамышевой вторым в карьере. Предыдущий был в 2015 году. Тогда она завоевала золото.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Буду выступать, пока позволяет мое тело»

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