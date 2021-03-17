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Роскомнадзор получит от операторов данные об абонентах и их разговорах

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Роскомнадзор намерен получать от операторов связи данные об абонентах, включая личные сведения и информацию о звонках. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.

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Документ предусматривает, что операторы будут обязаны предоставлять ведомству данные об абонентах, в том числе ФИО, место жительства и дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность для физлиц, о дате заключения или расторжения договора об оказании услуг связи.

Кроме того, Роскомнадзор получит доступ к данным об абонентских номерах, о дате и времени оказания им услуг связи, о фактах передачи голосовой информации, коротких текстовых сообщений и мультимедийных сообщений, а также о видах совершаемых соединений.

«Информация должна предоставляться в объеме, достаточном для сопоставления информации об абонентах, услугах, соединениях, а также об иной информации, необходимой для проверки достоверности сведений об абонентах и пользователях услугами связи абонента — юридического лица или индивидуального предпринимателя», — сказано в документе.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект направлен на борьбу с серыми сим-картами, которые оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также раздаются бесплатно в местах массового скопления людей и используются в различных схемах мошенничества.

В феврале Минцифры подготовило проект поправок в закон «О связи», предусматривающий исключение информации о местоположении мобильного телефона из-под действия закона о тайне связи.

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