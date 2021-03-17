Россия вошла в пятерку стран по числу скачиваний Clubhouse

Россия заняла пятое место в мире по количеству скачивания приложения Clubhouse. По данным компании AppAnnie, с момента запуска оно было скачано российскими пользователями 540 тыс. раз.

По числу загрузок на первом месте находятся США, где приложение скачали 3,2 млн раз. Следом идут Япония — 1,8 млн, Германия — 735 тыс. и Бразилия — 615 тыс.

За всё время существования Clubhouse, выпущенного на платформе IOS в сентябре, во всем мире его загрузили 12,7 млн раз, пишет РБК в среду, 17 марта.

Ранее, 4 марта, стало известно, что первое русскоязычное издание про Clubhouse — Clubhouse Journal — получило инвестиции. Продана 40-процентная доля в проекте при его оценке в 1,5 млн рублей.

В феврале сообщалось, что соцсеть вышла на первое место среди бесплатных приложений по числу скачиваний в России.