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В Белом доме обозначили подход к отношениям с Москвой

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Президент США Джо Байден в построении отношений с Россией будет руководствоваться разными подходами по сравнению с его предшественником Дональдом Трампом. Об этом в среду, 17 марта, заявила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки.

«Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером», — цитирует ее «РИА Новости».

Псаки уточнила, что Вашингтон планирует придерживаться прямолинейной позиции в тех вопросах, которые вызывают озабоченность у США.

Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Байден не намерен замалчивать острые моменты в отношениях России и США.

Тем не менее она обратила внимание на то, что у Москвы и Вашингтона есть сферы для сотрудничества.

Ранее в среду Москва пригласила посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула заинтересованность Москвы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, «если американцы осознают связанные с этим риски».

Это произошло после того, как в этот день американский лидер Джозеф Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.

В Госдепартаменте после приглашения Антонова в Москву отметили, что США будут сотрудничать с Россией, когда это отвечает интересам обеих стран, но также готовы привлекать страну к ответственности.

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