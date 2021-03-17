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США в ближайшее время введут новые санкции в отношении России

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Вашингтон в ближайшее время объявит о новых ограничениях в отношении России. Об этом 17 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», — передает ее слова ТАСС.

Ранее в этот день президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.

В России возмутились данными заявлениями американского лидера. Так, в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных рестрикций являются «некачественные материалы». Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что линия, выбранная администрацией США, «не добавляет шансов на нормализацию отношений» и ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений целиком и полностью лежит на США.

Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах.

Между тем минюст США, Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре со своей стороны не нашли свидетельств влияния иностранных государств на итоги президентских выборов.

Несмотря на это, Вашингтон анонсировал принятие новых антироссийских санкций.

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