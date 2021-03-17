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В МИД ФРГ прокомментировали данные об обогащении урана в Натанзе

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В министерстве иностранных дел (МИД) Германии прокомментировали данные об обогащении Тегераном урана на подземном заводе в Натанзе.

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В ведомстве отметили, что Берлин озабочен расширением иранской ядерной программы.

«Учитывая продолжающиеся интенсивные усилия по сохранению СВПД, любое подобное нарушение Ираном ядерной сделки контрпродуктивно», — сообщили в МИД ФРГ «РИА Новости» в среду, 17 марта.

Ранее в этот же день стало известно, что Иран начал обогащение урана с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4. Сообщалось, что Иран намерен установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что что Москва призывает Иран не следовать логике эскалации, а других участников ядерной сделки — к сдержанности.

9 марта сообщалось, что Иран начал обогащение урана на центрифугах нового поколения IR-2M. По данным МАГАТЭ, обогащение происходит на подземном ядерном объекте недалеко от города Натанз.

В конце февраля МАГАТЭ и Иран достигли согласия о продолжении на три месяца верификационной деятельности на ядерных объектах в Иране. Таким образом наблюдатели получили доступ на иранские объекты.

В начале декабря 2020 года власти Ирана приняли закон об активизации ядерной деятельности. В соответствии с документом Организация по атомной энергии республики через два месяца после его утверждения начнет производить не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%, ежегодно на ядерной площадке Фордо. Уран будет храниться внутри страны.

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