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Заммэра Москвы оценил успехи столицы в борьбе с COVID-19

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Снять ограничения по коронавирусной инфекции в Москве позволило ответственное соблюдение санитарных мер жителями столицы. Об этом в среду, 17 марта, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов после второй сессии международного онлайн-форума GCOVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов».

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«Мы смягчили контроль за соблюдением санитарных требований, но это не говорит о том, что мы прекратили это делать. Наши контролирующие органы на территории города данный функционал выполняют, но хочу сказать, что наши предприятия, жители города добросовестно относятся к существующим требованиям, это нам и позволило быстро выйти из ограничений», — сказал вице-мэр.

По словам Ефремова, итоги первых месяцев текущего года свидетельствуют о достаточно быстром восстановлении экономики Москвы.

10 марта мэр столицы Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение маски в метро и запрет на проведение массовых мероприятий, возможно, будут действовать в Москве и после отмены большинства противоковидных ограничений весной. По его словам, решения об отмене действующих ограничений зависят от темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

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