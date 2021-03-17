МИД РФ пригласил в Москву посла России в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России пригласило в Москву посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, передает телеканал «Известия».

Тема предстоящего разговора — будущие отношения с США. В дипведомстве обсудят действия нового американского президента и его команды.

— Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

В министерстве отмечают, что за последние годы Вашингтон завел отношения с Москвой в тупик. Россия заинтересована в исправлении ситуации. В Белом доме должны понимать риски деградации отношений.

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