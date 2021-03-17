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«Ахмат» прервал безвыигрышную серию в «Тинькофф РПЛ»

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Футбольный клуб «Ахмат» из города Грозный обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

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Отличились Андрей Семенов (33-я минута) и Владимир Ильин (47 минута).

По итогам этой встречи прервалась серия без побед «Ахмата» в чемпионате России, которая длилась восемь матчей (три ничьих, пять поражений).

Предыдущую победу грозненский клуб одержал 7 ноября 2020 года, когда «Ахмат» в гостях обыграл «Тамбов» со счетом 1:0.

Таким образом в турнирной таблице «Ахмат» находится на 11-й позиции с 29 очками в активе, «Арсенал» с 17 очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре, матчи которого состоятся после перерыва на игры национальных сборных, «Ахмат» 3 апреля сыграет на выезде с «Краснодаром», а 4 апреля «Арсенал» отправится в гости к екатеринбургскому «Уралу».

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