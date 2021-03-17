Захарова назвала единичным случаем приглашение посла РФ в США в Москву

Приглашение российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву для оценки перспектив выправления отношений с США — случай, не имеющий прецедентов. Об этом 17 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, она подобного шага в отношениях двух стран не припомнит. «Надо быть менее эмоциональными, в тексте (заявления МИД) всё сказано предельно ясно», — отметила Захарова в эфире «России 1».

Ранее в среду Москва пригласила посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации. Захарова подчеркнула заинтересованность Москвы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, «если американцы осознают связанные с этим риски».

Это произошло после того, как в этот день американский лидер Джозеф Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США.

В Госдепартаменте после вызова посла отметили, что США будут сотрудничать с Россией, когда это отвечает интересам обеих стран, но также готовы привлекать страну к ответственности.